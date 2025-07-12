12 Июля 2025
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/AATrubetskoy

Губернатор Югры предложил растиражировать опыт Сургутского района по созданию молодежных резиденций

Сегодня в Сургутском районе работает Губернатор Югры Руслан Кухарук.

Губернатор вместе с главой района Андреем Трубецким уже побывал в Сытомино, Ляминой, Лянторе, Барсово.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Глава муниципалитета и губернатор осмотрели общественные пространства, оценили ход ремонта дорог и строительства многоквартирных домов.

В частности, Руслан Кухарук и Андрей Трубецкой побывали в двух молодежных центрах в отдаленных Сытомино и Ляминой.

"Как и все наши резиденции, они оснащены по единому стандарту. Каждый из десяти объектов в обязательном порядке имеет три зоны – коворкинг, кибер- и медиа. В них есть лаборатории по различным направлениям", - пояснил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил растиражировать опыт Сургутского района и создавать в округе аналогичные молодежные резиденции по стандарту Сургутского района.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Также мы поделимся практикой по профориентации ребят – сегодня на базе резиденции подростки могут получить свою первую специальность. Образовательные программы реализуются с 2022 года и подразумевают выдачу сертификатов государственного образца", - добавил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Напомним, первый молодежный центр был открыт в Сургутском районе в 2021 году.

Сегодня такие резиденции работают уже в десяти поселениях.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Суммарно на их создание было направлено чуть более 200 млн рублей. Это средства из федерального, окружного и муниципального бюджетов. Коллеги неоднократно представляли наш опыт, в том числе на федеральном уровне. В июне этого года – в Госдуме РФ", - пояснил Андрей Трубецкой.

Теги: руслан кухарук, андрей трубецкой, молодежные центры


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