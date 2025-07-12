На пост губернатора Курской области претендуют четыре кандидата

В Курской области завершено выдвижение кандидатов на досрочные выборы губернатора, которые состоятся в сентябре нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, на пост претендуют четыре кандидата. Это врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и три депутата областной думы – Геннадий Баев, Алексей Бобовников и Алексей Томанов.

Выборы главы Курской области пройдут в формате трехдневного голосования с 12 по 14 сентября 2025 года.

Напомним, Александр Хинштейн был назначен врио губернатора региона в декабре 2024 года.