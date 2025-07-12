"Уральские авиалинии" возобновляют рейсы в Геленджик

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет рейсы в Геленджик. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

Первый вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) запланирован на 24 июля. Перелеты из других городов доступны со стыковками в столице России. Расписание и стоимость билетов можно узнать на официальном сайте "Уральских авиалиний".

"В авиакомпании рассматривают возможность расширения полетной программы в Геленджик из других городов России", - добавили в пресс-службе.

На этой неделе стало известно, что аэропорт Геленджика готов возобновить рейсы впервые с февраля 2022 года. Также сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines возобновляет перелеты в Геленджик из Новосибирска и Москвы.