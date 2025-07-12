Между Россией и КНДР планируется восстановить морское сообщение

Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском, Пхеньяном. Планируется восстановить морское сообщение. Это будет развивать контакты между людьми, и, конечно, этот интерес, прежде всего, будет проявляться в приграничных регионах нашего Дальнего Востока", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

Министр иностранных дел России сейчас пребывает с визитом в КНДР. Также Сергей Лавров рассказал, что Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.