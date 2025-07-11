Авиакомпания S7 Airlines возобновляет перелеты в Геленджик из Новосибирска и Москвы

Авиакомпания S7 Airlines возобновляет перелеты в Геленджик из Новосибирска и Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

С 7 августа авиакомпания будет выполнять рейсы из Толмачево два раза в неделю по понедельникам и четвергам, а с сентября — по вторникам и пятницам. Полетная программа из Москвы начнется 8 августа. Рейсы из Домодедово будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Время в пути из Москвы в Геленджик составит около четырех часов, а из Новосибирска — пять часов.

"Мы расширяем маршрутную сеть, открывая перед российскими туристами новые возможности для летнего отдыха. Новые рейсы в Геленджик позволят гостям курорта быстрее и удобнее добираться до Черноморского побережья. Теперь у путешественников есть еще больше вариантов, где провести свой отпуск. Пассажирам доступны удобные стыковки на другие рейсы S7 Airlines — в Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, Читу, Абакан, Нерюнгри и по другим направлениям", — отметил коммерческий директор S7 Group Константин Пьянков.

Рейсы по этим маршрутам будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800, а также на Airbus A320neo. Продажа билетов по обоим направлениям уже открыта.

Накануне Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик. Воздушная гавань начнет прием и выпуск гражданских самолетов уже с 10 июля, регулярные рейсы будут выполняться только в светлое время суток - с 08:30 до 20:00 мск.

Как и большинство аэропортов юга России (за исключением Сочи), аэропорт Геленджика не работает с февраля 2022 года, когда началась СВО.