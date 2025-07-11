11 Июля 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов на встрече с жителями рассказал о проектах развития Бабушкинского округа

Об этом сообщил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в ходе рабочего визита в Бабушкинский округ, где им были подведены итоги голосования за приоритетные проекты развития территории муниципалитета. В этот раз в «Градсовете 2.0» приняли участие 1 145 местных жителей, в 2022 году – всего лишь 225 человек.

«Первое место – ремонт проезда по селу Миньково, 139 голосов. На ремонт этой региональной дороги мы выделили 105,7 миллионов рублей. Контракт у нас заключен 14 апреля, работы ведутся. Фрезирование уже выполнили, сейчас ведем работу по устройству выравнивающего и верхнего слоя покрытия. Планируется устройство автобусной остановки, замена водопропускных труб на съездах, нанесение дорожной разметки, установка барьерного ограждения. Срок – до 1 ноября этого года», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Еще 30,6 миллиона рублей выделено на капремонт здания Бабушкинской центральной библиотеки – за этот объект проголосовали 89 жителей. Контракт с подрядчиком заключен, работы здесь будут проводиться в два этапа и завершатся летом 2026 года. Также 101,9 миллиона рублей направлено на ремонтные работы подъезда к деревне Безгачиха с 86 отданными голосами. Глава региона Георгий Филимонов поручил главе Бабушкинского округа Татьяне Жироховой выполнить их до ноября этого года.

«Второе место – капремонт здания Бабушкинской центральной районной больницы, 120 голосов. На ремонт лечебного корпуса Бабушкинской ЦРБ и благоустройство территории больницы нами уже выделено 41,7 миллионов рублей. Работы ведутся. К 30 декабря нужно сделать входную группу, подвальные помещения, три этажа здания – это общестроительные работы, замена оконных и дверных блоков, ремонт инженерных сетей. Что касается благоустройства территории, то заключили контракт на обустройство забора, пешеходных тротуаров, планировку территории и демонтаж старых ограждений и деревьев. Работа должна быть завершена к 28 ноября текущего года», – добавил Георгий Филимонов. 

Всего на развитие объектов Бабушкинского округа из сфер дорожного хозяйства и транспорта, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, коммунального хозяйства и благоустройства предусмотрено 692,1 миллиона рублей, в том числе 280 миллионов рублей – по линии «Градсовета 2.0» и 7,5 миллиона рублей – по программе «Народный бюджет».

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

По Губернаторской программе «Стратегия 2.0» муниципалитету  выделены 15,1 миллиона рублей. На эти средства уже выполнили капремонт Миньковского ФАПа, обустроили уличное освещение в деревне Логдуз, реализовали мероприятия по развитию агрообразования и созданию лесных классов. Начаты работы по строительству детской спортивной площадки на улице Школьная в селе имени Бабушкина, а в течение года будут выполнены еще несколько социально значимых проектов.

Теги: ремонт больницы, георгий филимонов, градсовет 2.0


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