Для будущих мам на Вологодчине запустили проект по дистанционному мониторингу

Проект по дистанционному мониторингу проводится при поддержке Правительства региона, в том числе Министерства здравоохранения области. Его партнерами выступают госкорпорация «Ростех», компании «Ростелеком» и «Доктис».

«Берем на вооружение лучшие цифровые практики в сфере здравоохранения у других регионов страны и внедряем эти процессы в региональную систему медицины. На днях запустили проект по мониторингу здоровья беременных женщин, пока – в пилотном режиме. Сделали очередной важный шаг к защите одной из самых уязвимых категорий пациентов. Он позволит проводить дистанционное наблюдение и своевременно выявлять заболевания, осложнения у будущих мам, а также оперативно обеспечивать им необходимое лечение», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Данные о здоровье беременных женщин помогают собирать и обрабатывать медицинские приборы, которые измеряют уровень сахара в крови, артериальное давление, сердцебиение плода. Эти приборы интегрированы с мобильным приложением и передают данные автоматически.

Система отражает изменение показателей, позволяет женщинам оставаться на связи с врачом и контролировать течение беременности. Доктора получают данные измерений в режиме реального времени. Если система заметит тревожные отклонения, то с беременной женщиной свяжется врач: уточнит ситуацию и, при необходимости, порекомендует дальнейшие действия.

На первом этапе проект уже реализуется в пяти медицинских учреждениях Вологодской области. Так, пилотными организациями выбраны Череповецкий и Вологодский городские родильные дома, Перинатальный центр, Вологодская областная больница № 3 и Вытегорская центральная районная больница. Планируется, что в дальнейшем список медорганизаций будет расширен.