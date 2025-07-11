11 Июля 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Для будущих мам на Вологодчине запустили проект по дистанционному мониторингу

Проект по дистанционному мониторингу проводится при поддержке Правительства региона, в том числе Министерства здравоохранения области. Его партнерами выступают госкорпорация «Ростех», компании «Ростелеком» и «Доктис».

«Берем на вооружение лучшие цифровые практики в сфере здравоохранения у других регионов страны и внедряем эти процессы в региональную систему медицины. На днях запустили проект по мониторингу здоровья беременных женщин, пока – в пилотном режиме. Сделали очередной важный шаг к защите одной из самых уязвимых категорий пациентов. Он позволит проводить дистанционное наблюдение и своевременно выявлять заболевания, осложнения у будущих мам, а также оперативно обеспечивать им необходимое лечение», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Данные о здоровье беременных женщин помогают собирать и обрабатывать медицинские приборы, которые измеряют уровень сахара в крови, артериальное давление, сердцебиение плода. Эти приборы интегрированы с мобильным приложением и передают данные автоматически.

Система отражает изменение показателей, позволяет женщинам оставаться на связи с врачом и контролировать течение беременности. Доктора получают данные измерений в режиме реального времени. Если система заметит тревожные отклонения, то с беременной женщиной свяжется врач: уточнит ситуацию и, при необходимости, порекомендует дальнейшие действия.

Медицинское оборудование(2024)|Фото: Накануне.RU

На первом этапе проект уже реализуется в пяти медицинских учреждениях Вологодской области. Так, пилотными организациями выбраны Череповецкий и Вологодский городские родильные дома, Перинатальный центр, Вологодская областная больница № 3 и Вытегорская центральная районная больница. Планируется, что в дальнейшем список медорганизаций будет расширен.

Теги: дистанционный мониторинг, георгий филимонов, врач, беременные


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