Путин поручил заняться восстановлением Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку программы комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших от обстрелов ВСУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Речь идет о восстановлении Белгородской, Брянской и Курской областей.

В документе говорится о необходимости учитывать мнение граждан, проживающих на этих территориях. Особое внимание следует обратить на организацию взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями. Доклад должен быть предоставлен до 15 июля 2025 года.

Ответственные - премьер Михаил Мишустин и главы указанных территорий.