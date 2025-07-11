Следователи обыскали мэрию Махачкалы

В администрации Махачкалы прошли обыски. Мероприятие стало частью расследования уголовного дела о халатности сотрудников мэрии при расселении жителей аварийного общежития.

Общежитие № 2, расположенное в Махачкале по улице Азизова, признано аварийным и подлежащим сносу. Четвёртый этаж общежития после пожара полностью разрушен и не пригоден для проживания. Сотрудники мэрии столицы Дагестана не дали людям новое жиль, не оказали матпомощь. Потерпевшими признаны 33 человека.

Сегодня следователи провели обыски в администрации Махачкалы, МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы" и МКУ "Управление по жилищным вопросам" города Махачкалы. Расследование продолжается, сообщает управление СКР по Дагестану.