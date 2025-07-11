В Калининграде закроют генконсульство Польши

В Калининграде закроется генконсульство Польши. Названа причина.

11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России. Ему вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня согласия на функционирование Генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Калининграде.

Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Польша. Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий, сообщает министерство иностранных дел России.