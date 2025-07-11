Роспотребнадзор подтвердил нарушения в организации питания детсада №501 в Екатеринбурге

Роспотребнадзор проверил детский сад №501 в Екатеринбурге, на питание в котором жаловались родители. По их словам, воспитанникам подавали просроченную еду или вовсе не кормили, из-за чего дети возвращались домой с болями в животе и диареей.

"При выходе на объект установлены нарушения обязательных требований к хранению моркови, повидла, отбору суточных проб, маркировке морозильного ларя", - сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Материалы проверки направлены в прокуратуру Кировского района.

Ранее родители пожаловались на перемены в организации питания, связывая это с объединением детсада с учреждением №262 и приходом новой заведующей, из-за которой якобы даже воспитатели стали задумываться об увольнении. Подозрения о гнилых продуктах подтвердил и повар, который также написал заявление на увольнение. Якобы новая кладовщица стала заказывать лишние овощи, которые начинали гнить, однако выбрасывать их не собирались, а пускали на приготовления блюд. Затем детей стали кормить тушенкой, а в некоторых случаях по утрам и вовсе выдавали только сок.

После этого родители написали в прокуратуру и обратились с коллективной жалобой к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. В то же время в городском департаменте образования напротив встали на сторону детсада, заявив, что организация питания осуществляется в соответствии с СанПиНом и десятидневным меню, утвержденным заведующей. По их заверениям, профилактические визиты также не выявили нарушений.