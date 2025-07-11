11 Июля 2025
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Фото: пресс-служба &amp;quot;Атомстройкомплекса&amp;quot;

"Атомстройкомплекс": Экспертиза показала, что стройка не угрожает дому на Раевского,4

Строительство дома в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга компанией "Атомстройкомплекс" не угрожает соседнему дому на Раевского, 4, это показала независимая экспертиза, проведенная сразу после поступивших жалоб на трещины в асфальте и в подвале от жильцов дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика.

"По запросу компании "Атомстройкомплекс" мы провели технический осмотр котлована здания, которое они строят рядом с существующим домом по адресу ул. Раевского, д. 4, и выдали заключение. В нем отмечается, что аварийная ситуация на объекте отсутствует. В соответствии со строительными нормами, застройщиком выполнено шпунтовое ограждение котлована для снижения зоны влияния нового строительства, ведется мониторинг его положения", – рассказал директор ООО "Инпад" Виктор Сальников.

Геодезический мониторинг также доказал, что производимые на стройплощадке работы не оказывают влияния на состояние конструкций соседнего дома. При этом подтверждено, что трещины действительно образовались из-за стройки, в связи с чем застройщик огородит поврежденный участок, а после выполнения работ нулевого цикла восстановит его.

В "Атомстройкомплексе" также подтвердили готовность в ближайшее время приступить к восстановлению поврежденного благоустройства.

Ранее "Атомстройкомплекс" остановил строительные работы на площадке для дальнейшего проведения комплексного обследования. Девелопер заверил, что угрозы безопасности жителей соседнего дома нет.

Теги: Екатеринбург, Пионерский район, Атомстройкомплекс, Раевского, стройка, трещины, проверка


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