Два экс-сотрудника Минобороны осуждены за кражу изделий радиолокационных станций

Бывший начальник военного представительства Минобороны РФ Александр Тёхан и его заместитель Тимур Сиюхов осуждены за хищение изделий, используемых для производства радиолокационных станций.

По версии следствия, схему военные придумали ещё в 2012 г. Начальник лаборатории по указанию Тёхана готовил фальшивые документы, классифицирующие исправные изделия как бракованные и подлежащие уничтожению. Эти изделия спокойно вывозили с предприятия на основе фиктивных документов. Потом их продавали через посредников.

Схема действовала девять лет, пока в сентябре 2021 г. члены банды не попались во время вывоза очередной партии. В итоге Реутовский военный гарнизонный суд лишил Тёхана и Сиюхова воинских званий, назначил каждому по семь лет колонии общего режима и штраф в 700 тыс. руб., пишет Baza со ссылкой на УФСБ по Москве и области.