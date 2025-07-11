В Пермском крае клещи покусали свыше 23,5 тысяч человек

В Пермском крае продолжается сезон активности клещей — по состоянию на 10 июля 2025 года за медицинской помощью после укусов этих насекомых обратились уже 23 513 человек, среди которых 3 981 ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Пермском районе, Перми, Краснокамске, Добрянке, Березниках и Соликамске.

Анализ показывает, что чаще всего укусы происходят во время посещения лесов, на дачных участках и придомовых территориях. Лабораторные исследования выявили, что более половины проверенных клещей являются переносчиками опасных заболеваний: 53% заражены боррелиозом, 3% — эрлихиозом, 1,5% — клещевым энцефалитом, еще 0,8% — анаплазмозом.

Специалисты напоминают о важности профилактических мер. Для защиты от клещей необходимо проводить обработку территорий, носить защитную одежду, тщательно осматривать себя после прогулок и использовать специальные отпугивающие средства. Особое внимание следует уделять местам массового отдыха, детским учреждениям и дачным участкам, где особенно важно контролировать численность не только клещей, но и грызунов, которые способствуют их распространению. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск заражения опасными инфекциями.