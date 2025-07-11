В Нефтеюганске дети разбили фары на военном памятнике

В Нефтеюганске двое восьмилетних школьников повредили боевую машину пехоты, которая входит в мемориальный комплекс "Верным сынам Отечества", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры. Мальчики разбили три фары на памятнике военной техники.

Полиция установила, что один из ребят уже состоял на учете за кражу самоката. Теперь на профилактический учет поставят и его друга. В отношении родителей детей составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Поврежденный памятник является частью мемориала, посвященного защитникам Отечества. Сейчас решается вопрос о восстановлении разбитых фар боевой машины.