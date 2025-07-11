Место выбывшего "Торпедо" в РПЛ займет "Оренбург", "Урал" недоволен

Футбольный клуб "Оренбург" займет место "Торпедо" в сезоне 2025-2026 российской футбольной премьер-лиги, решение было принято на сегодняшнем заседании бюро исполкома Российского футбольного союза.

Ранее стало известно, что клуб "Торпедо-Москва" исключен из числа участников РПЛ "за попытку организации договорных матчей". Также команда оштрафована на 5 млн руб.

Решение РФС по поводу замены "Торпедо" на "Оренбург", судя по всему, не нашло понимания у футбольного клуба "Урал", который также претендовал на место москвичей в РПЛ (предлагалось провести за это место матч между "Уралом" и "Оренбургом"). В РФС свой выбор пока не объяснили, а в соцсетях "Урала" появилась без каких-либо комментариев эмоциональная фраза: "Вы там серьезно??".