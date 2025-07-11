Бывшее общежитие ДОСААФ в Екатеринбурге не будут сносить

Здание бывшего общежития ДОСААФ на улице Воеводина, 6 в Екатеринбурге не станут сносить, а восстановят и введут в эксплуатацию. Об этом в своих соцсетях написал депутат гордумы Константин Киселев, который встретился с владельцем здания и потенциальным застройщиком - TEN.

"И выясняется, что никто сносить это здание не собирается. От слова совсем. Нет никакого желания. Нужно восстанавливать и вводить в оборот. Здесь, конечно, проблемы, ибо цена вопроса - сотни и сотни миллионов рублей. Нужно считать, нужно думать. Но диалог состоялся. Более того, решаем выехать на место и посмотреть. И ровно через день мы ходим по территории. Еще раз звучит подтверждение того, что здание будет жить. Жить, несмотря на то, что оно не включено в реестр ОКН", - написал Киселев.

По его словам, после многочисленных обращений о сохранении бывшего общежития ДОСААФ во всевозможные инстанции, застройщик сам вышел на диалог, чтобы обсудить судьбу здания. Киселев отметил, что вместо "создания искусственной проблемы на ровном месте", необходимо выяснить, как обстоят дела на самом деле и думать, что делать со зданием дальше.

"Что там будет? Как в целом будет развиваться территория? Искать и конструктивно предлагать. Самые смелые варианты. Такие вот дела. Сохранили, нужно идти дальше. В этом стратегия", - добавил депутат.

Стоит напомнить, что уже больше двух лет здание принадлежит "TEN Девелопмент", который выкупил его за 154 млн рублей. Тогда и зашла речь о сносе, однако демонтаж было решено отложить на какое-то время. Ранее предполагалось, что здание станет продолжением торгового центра Limerance или вовсе исчезнет, освободив место для новой застройки.