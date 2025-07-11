Мошенники обманывают ямальцев, представляясь сотрудниками маркетплейсов

Мошенники используют новую схему с поддельными звонками от маркетплейсов, сообщает Кибердружина Ямала.

На Ямале участились случаи мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками службы поддержки популярных маркетплейсов. Они звонят жертвам и сообщают о якобы подозрительной операции — крупном заказе, оформленном от имени получателя звонка.

Преступники предлагают срочно отменить этот заказ, для чего просят сообщить код из СМС или установить приложение для удалённого доступа к устройству. На самом деле таким способом они получают доступ к личным данным и банковским счетам доверчивых граждан.

Специалисты напоминают, что настоящие маркетплейсы никогда не звонят клиентам — все коммуникации происходят исключительно через чат в приложении или на официальном сайте.

При получении подобного звонка рекомендуется немедленно положить трубку, не сообщать никаких кодов из СМС и не подтверждать какие-либо действия. Проверять статус заказов следует только через личный кабинет на официальной платформе маркетплейса.