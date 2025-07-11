Песков рассказал, как администрация президента работает в жару

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привёл обстоятельства работы администрации главы государства в условиях жаркой погоды. По его словам, в Кремле не выполняют рекомендацию заместителя президента российской академии образования Геннадия Онищенко не выходить на улицу без нужды в жару.

"Рекомендацию Онищенко не выполняем. Те, кто любят горячую погоду, тёплую, жаркую погоду, те выходят на улицы. Те, кто не любят, те спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме, 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве, и в Подмосковье", - цитирует РИА Новости Пескова.

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