В Кремле ожидают "важного заявления" Трампа

В Кремле ожидают анонсированного президентом США Дональдом Трампом "важного заявления по России", которое он пообещал сделать в понедельник (14 июля), чтобы понять, что он имел в виду, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва тщательно фиксирует все нюансы в комментариях Трампа.

Ранее Трамп заявил, что "разочарован в России" и в понедельник сделает важное заявление. Никаких пояснений ни он, ни госсекретарь США Марко Рубио не сделали.

Дональд Трамп уже неоднократно применял стратегию анонсирования своих заявлений, в том числе не несущих принципиально новой информации, как сверхважных или решающих.