В Голубом карьере в Верхней Пышме утонул 17-летний подросток

В акватории Голубого карьера в Верхней Пышме утонул 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Спасти парня не удалось - спасателям оставалось только достать тело несовершеннолетнего. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Подробности сообщает Telegrm-канал "Злой Екатеринбург" со ссылкой на подписчика. По его словам, парень не умел плавать, но приехал отдохнуть с двумя друзьями по совету знакомых. Двое друзей уверенно держались на воде, но, отметив опасную глубину, предупредили подростка, чтобы не лез далеко. Поддерживая парня на воде, они долго уговаривали его вернуться, но тот не послушал.

Заплыв дальше положенного, подросток запаниковал и начал топить друзей, которые пытались помочь. Оба звали на помощь людей с берега, но никто не откликнулся. Подписчик сообщает, что кто-то даже снимал на телефон и смеялся.

Вылезти на берег друзьям удалось только вдвоем - оба сильно нахлебались воды: пока одного рвало, второй слезно просил спасти друга. После этого какие-то девочки позвонили спасателям, но было уже поздно.