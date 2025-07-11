В Госдуме предложили списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка

В Госдуме предложили списывать ипотечные кредиты в случае рождения в семье четвертого ребенка.

"Для молодых семей, конечно, необходимо списывать ипотечный кредит, как это и есть в братской Белоруссии. При рождении первого ребёнка — минус 25, второго — ещё минус 25, третьего — 75. А [при рождении] четвёртого — вообще бесплатное жилье", - цитирует главу комитета ГЖ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину "Дума ТВ".

Останина добавила, что таким же правом надо наделить и семьи участников СВО.

Мнение правительства по поводу этой инициативы еще не известно, но можно точно сказать, что в ЦБ ее не поддержат. Глава регулятора Эльвира Набиуллина выступает за максимальное сокращение льгот по кредитованию, в том числе по семейной ипотеке. Набиуллина не раз отмечала, что "правительство уже много лет реализует свою экономическую политику через механизм льготных кредитных ставок". "Объем этих программ растет. Но тут надо быть очень аккуратным, потому что следствием применения льготных кредитов является высокая ключевая ставка для всех остальных. За эти льготы платят те, кто берут кредиты по более высоким рыночным ставкам. Низкая же инфляция делает доступными кредиты для всех", - считает Набиуллина.

Ранее в Минфине заявили, что готовят ограничения по семейной ипотеке – ее можно будет взять только в регионе, где зарегистрирован заемщик.