Суд в Челябинске национализировал "Южуралзолото"

В Челябинске суд обратил в собственность государства акции компании "Южуралзолото" (ЮГК), принадлежащие бизнесмену и депутату Константину Струкову. Таким образом, удовлетворен иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в пользу государства акции Струкова в ПАО "Южуралзолото группа компаний" (около 68%) и 100% ООО "Управляющая компания ЮГК". Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Судебное разбирательство было закрытым, однако известно, что ответчиками по делу проходил зампред Заксобрания Челябинской области Константин Струков и еще несколько человек, в том числе члены семьи Струкова.

Генпрокуратура заявляла в иске, что считает незаконным приобретение Струковым актива.

ЮГК является одним из ведущих золотодобывающих предприятий в России, добыча ведется на Южном Урале и в Сибири. Струкову в ЮГК принадлежало 67,85% акций, еще 22% - у управляющей инвесткомпании АО "ААА Управление Капиталом", в свободном обращении находятся 10,15% акций.