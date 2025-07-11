Владимир Мазур дал старт спуску на воду новой баржи производства Самусьского завода

11 июля в судостроительной отрасли Томской области произошло важное событие - спуск на воду нового современного судна.

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл церемонию торжественного спуска новой баржи, построенной на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе.

Судно построено по собственному проекту завода . Заказчик - «Северное речное пароходство».

Длина баржи более 90 метров, ширина - 14,5 метра, грузоподъемность – 2 500 тонн.

Владимир Мазур отметил в ходе торжественной церемонии, что Самусьский завод, который отмечает в этом году 145 лет своей истории – один из крупнейших в своем роде за Уралом. Здесь трудится команда высококвалифицированных рабочих, инженеров, специалистов и руководителей.

«В период роста экономики, промышленного производства потребность в доставке грузов по стране постоянно увеличивается. И Президент России Владимир Владимирович Путин ставит задачу возрождения речного судоходства, которую решают наши речники», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Глава региона подчеркнул, что за 2022-2024 годы Самусьский судостроительно-судоремонтный завод изготовил 10 барж по контракту крупного судоходного холдинга Сибири. Портфель заказов на 2025 год составляет шесть судов.

Директор завода Николай Вдовенко добавил, что предприятие обеспечено заказами по 2027 год включительно.

Губернатор Владимир Мазур поблагодарил работников предприятия, вручив региональные награды особо проявившим себя специалистам, и поздравил трудовой коллектив, а также жителей поселка Самусь со спуском на воду новой баржи.