В Госдуме займутся проблемой юридического экстремизма в отношении СМИ

В Госдуме подняли вопрос о юридическом экстремизме, который серьезно заботит медиаотрасль. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский пообещал обратиться в МВД и прокуратуру, а уже сейчас в обсуждении проблемы участвуют Минцифры, ФАС, Роскомнадзор, СМИ и общественные организации.

"Вопрос по-настоящему достиг точки кипения. Практикуется экономическая деятельность некоторых организаций по зарабатыванию денег на странных кейсах. Речь идёт об исках за якобы неправомерное использование изображений, которыми сторонние компании при этом закидывают не только СМИ, но и любые компании (туристические, культурно-ориентированные, образовательные) и учреждения, даже детские сады и органы государственной власти. При этом в судах не показываются ни реальные авторы и не предъявляются исходники фотографий. А только фирмы, с которыми якобы авторами заключён договор доверительного управления. По некоторым оценкам через эту схему прошли сотни миллионов рублей, вынужденно выплаченных за восемь тысяч дел", - рассказал Боярский.

Он отметил, что почти со всеми СМИ были случаи, когда "выявленные авторы не имели никакой связи с фирмами, которые судятся". "Но правоприменительная практика такова, что большую часть дел СМИ проигрывают", - отметил депутат.

По словам Боярского, уже сейчас можно сказать, что в этой схеме есть признаки мошенничества.