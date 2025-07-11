Правительство не поддержало законопроект о запрете рекламы гадалок и тарологов

Правительство России не поддержало законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, предполагающий блокировку соответствующих ресурсов. Авторами инициативы выступают депутаты Госдумы Нина Останина, Алексей Корниенко и Андрей Свинцов.

Депутаты от КПРФ и ЛДПР предлагали запретить рекламу людей, называющих себя астрологами, ведьмами, нумерологами, тарологами, хиромантами и т.д.

В отзыве правительства говорится, что формулировки законопроекта "не соответствуют принципу юридической определенности". А тарологи и гадалки не относятся к предмету правового регулирования закона о рекламе, к которому и предлагаются поправки.

Кроме того, под запрет может попасть деятельность, не нарушающая законы, общественный порядок и моральные устои.

Также в правительстве отметили, что реклама эзотерических услуг может быть сформулирована так, что и не попадет под ограничения.

Авторы законопроекта сообщили, что доработают его, передают "Ведомости".