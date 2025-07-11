"Уралкалий" поддерживает реализацию проектов благоустройства в Березниках и Соликамске

"Уралкалий" оказывает поддержку значимым для Пермского края инициативам, направленным на улучшение городской среды и повышение качества жизни жителей Верхнекамья. В настоящее время компания является партнером двух масштабных проектов благоустройства: "Березники – город Авангард" и "Слобода Солеваров" в Соликамске. Оба проекта реализуются в сотрудничестве с органами власти и при финансировании из федерального, регионального и местного бюджетов, а также поддержке градообразующих предприятий, сообщили в пресс-службе "Уралкалия".



В Березниках в рамках проекта "Березники — город Авангард" пространство у Ледового дворца на Советском проспекте преобразуется в современную общественную зону с местами для отдыха, занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Проект реализуется в соответствии с графиком: обустроена дорожно-тропиночная сеть, подготовлены основания, фундаменты для будущих застроек и парковка. На следующей неделе стартует этап озеленения — планируется высадка деревьев, кустарников, газонов и многолетних цветов. Общий объём готовности — 35%. В ближайшее время ожидается поставка на объект уникальных малых архитектурных форм: детского комплекса, кафе, тира, арт-объектов, "Лестницы славы" и др. "Уралкалий" направил на проектирование и проведение работ 10,8 млн рублей.

В Соликамске продолжается благоустройство территории "Слобода Солеваров". Завершен этап берегоукрепления, ведется устройство пешеходной сети, идет подготовка к установке малых архитектурных форм и озеленению. Доставлен модульный причал длиной более 50 метров и шириной более 30 метров, который станет продолжением набережной. Общая площадь благоустройства составляет 24 тыс. кв. метров. Проект реализуется при поддержке "Уралкалия", который направил 16 млн рублей на разработку проектной документации и выполнение работ.



Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО "Уралкалий", отметил:



"Для "Уралкалия" участие в проектах благоустройства — это стратегический вклад в устойчивое развитие территорий нашей ответственности, где проживают наши сотрудники и их семьи. Современная городская среда значительно влияет на здоровье и вовлеченность людей, формирует уверенность в завтрашнем дне. Мы стремимся поддерживать инициативы, которые делают города присутствия Компании удобными, красивыми и привлекательными для жизни".



Проекты "Березники — город Авангард" и "Слобода Солеваров" реализуются при поддержке федерального бюджета. Существенные средства выделены также из краевого и муниципального бюджетов. Комплексное финансирование стало возможным благодаря победе проектов в конкурсе "Малые города и исторические поселения" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Включение в федеральную повестку подчеркивает значимость преобразований для региона и свидетельствует о высоком уровне проектных решений, ориентированных на улучшение качества городской среды и повышение привлекательности территорий для жителей и гостей.