Георгий Филимонов: Инвестиционный портал – цифровая визитная карточка Вологодчины

По поручению Губернатора Вологодской области в прошлом году была проведена работа по модернизации регионального инвестиционного портала с целью создания комфортных условий для инвесторов, что является приоритетом государственной политики на всех уровнях власти.

«Инвестиционый портал – цифровая визитная карточка Вологодчины. Он значительно экономит время потенциальных инвесторов и служит отправной точкой для принятия решения о капиталовложении в наш регион, предоставляя полную картину инвестиционных возможностей и преимуществ. Здесь есть экономические показатели, отраслевые особенности и природные ресурсы, а также данные об инфраструктуре, мерах господдержки, тарифах, доступных площадках для реализации инвестпроектов и контактах структур, входящих в экосистему поддержки бизнеса», – сказал Георгий Филимонов.

Ознакомиться с обновленным областным инвестиционным порталом можно по ссылке: https://investregion.gov35.ru/ru/. Он соответствует требованиям Министерства экономического развития Российской Федерации и помогает региону достигать высоких показателей в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов страны, оценку которого ежегодно проводит АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Для активного продвижения инвестиционных возможностей была дополнительно создана инвестиционная карта Вологодской области: https://geo.gov35.ru/map/?id=invest. Здесь инвесторы могут ознакомиться с перечнем предлагаемых инвестплощадок, получить информацию о возможных объектах для размещения, наличии инфраструктуры и ресурсов для реализации проекта, мерах поддержки.

«Инвестиционная карта представляет собой онлайн-навигатор для поиска земельных участков и помещений на территории всей Вологодской области. Цифровой ресурс доступен как для российских, так и для зарубежных предпринимателей. Сейчас на интерактивной карте размещены 212 объектов: готовые промплощадки, а также земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства. В перспективе появятся и другие свободные помещения и здания», – добавил Георгий Филимонов.

У каждого размещенного на инвесткарте объекта есть своя страница с основной информацией о нем. Запрос на ряд инвестиционных площадок можно отправить в электронной форме, нажав кнопку «Инвестору», после чего он поступит на рассмотрение в Корпорацию развития Вологодской области.

Как подчеркнул Губернатор Георгий Филимонов, для удобства инвесторов и наполнения актуальной информацией оба ресурса – как инвестиционный портал, так и инвестиционная карта – будут со временем модернизоваться и дополняться.