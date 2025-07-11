В Петербурге похоронили экс-министра транспорта России Романа Старовойта

В Санкт-Петербурге похоронили экс-министра транспорта России Романа Старовойта.

На Смоленское кладбище города приехали несколько видных чиновников: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак, глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов, бывшие сотрудники петербургской администрации (времен губернаторства Валентины Матвиенко). Приехали бывшие подчиненные и коллеги Старовойта.

Также на похоронах появилась девушка покойного Полина Копылова с матерью. С Копыловой Старовойт жил после развода в 2021 году. Бывшая жена и дочери экс-министра также присутствовали на похоронах.

53-летний чиновник был отправлен в отставку 7 июля, в тот же день стало известно о его смерти. СКР заявил, что основная версия – самоубийство. СМИ сообщали, что после отставки Старовойт может стать фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области (экс-министр возглавлял регион до 2024 года).