Цифровизация продолжается - На Вологодчине оцифровали более 40 социальных услуг

Губернатор Вологодской области продолжает рассказывать о цифровой трансформации каждой сферы госуправления, о чем недавно заслушал доклады своих заместителей и профильных министров.

«Продолжаем цифровизировать сферу социальной поддержки, развиваем цифровые сервисы для семей с детьми – это один из приоритетных векторов работы областного Правительства. В электронный вид перевели меры поддержки программы «Семья – оплот Русского Севера» для молодых и многодетных семей – теперь они доступны на портале «Госуслуги». В целом здесь есть уже более 40 услуг в сфере соцзащиты, которые востребованы среди жителей Вологодской области», – сказал Георгий Филимонов.

По Губернаторской программе «Семья – оплот Русского Севера» на портале «Госуслуги» можно оформить: единовременную денежную выплату в 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет включительно, региональный материнский (семейный) капитал в 150 тысяч рублей за четвёртого и последующих детей, ежемесячную компенсацию до 20 тысяч рублей за найм жилья молодым родителям в возрасте до 35 лет.

Для молодых семей Вологодской области, где родится третий или последующий ребенок, с 2025 года единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по новому национальному проекту «Семья», который инициировал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Заявление на эту выплату также доступно на портале «Госуслуги».