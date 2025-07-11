Глава Екатеринбурга запретил ставить "убитые" остановки, даже как временное решение

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов запретил ставить "убитые" остановки, даже если это всего лишь временное решение до прибытия новых остановочных комплексов взамен демонтированных. Об этом он написал в своих соцсетях.

Он напомнил, что 150 новых навесов начнут устанавливать уже в июле. На места, где комплексов не хватит, временно поставят имеющиеся в распоряжении города конструкции.

"Это не значит, что можно устанавливать какие угодно конструкции! Полностью разделяю негодование горожан и запретил ставить "убитые" остановки, а те, что успели поставить, дал распоряжение оперативно привести в порядок. Процесс замены остановочных навесов держу на личном контроле", - заявил градоначальник.



Торги на поставку и установку выиграла уфимская компания, которая уже зарекомендовала себя в Москве и Новгороде. Контракт будет подписан на следующей неделе. Конкурсные процедуры помогли сэкономить 35% от начальной стоимости лота - оставшиеся деньги также пойдут на закупку остановок. Сначала их установят на самые востребованные маршруты, а уже после начнут ими заменять устаревшие или требующие ремонта конструкции.

Также ранее власти города анонсировали приобретение особо больших остановок для нового пятисекционного трамвая.