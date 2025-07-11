Песков: "Сейчас время военной цензуры, этот режим оправдан"

В России сейчас время военной цензуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу "Эксперт".

"Не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны. Война ведь идет и в информационном пространстве тоже. И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан", - так Песков прокомментировал вопрос о закрытии части российских СМИ после начала СВО.

Песков признал, что некоторые СМИ перегибают палку по части "концентрации материалов с патриотическим содержанием".

"Концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика. Кто-то даже перегибает палку, но всегда найдутся те, к кому применима пословица "Научи дурака Богу молиться". В целом, рост патриотизма — это тенденция со знаком плюс. Думаю, что чувство любви к России, гордости за нее у большинства людей было всегда, но во многих СМИ продвигать такую повестку было не принято. Я бы даже сказал, что частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента исключил возвращение времени, когда, по его словам, СМИ только критиковали власти: "Конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом. Чтобы не вернуться опять во времена оголтелых "Медуз" (Meduza внесена в реестр иноагентов Минюста РФ), у которых про Россию либо плохо, либо никак. Конечно, настанет момент, когда будет востребована более мягкая информационная политика, и тогда мы увидим появление большего количества нейтральных СМИ, которые пишут и про проблемы, и про достижения".