В Белгородской области найдены масштабные хищения при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной

Генеральная прокуратура обратилась в суд. Она требует почти 1 млрд руб. от организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

Ответчиком по иску выступают несколько физических и юридических лиц, в том числе обвиняемый в хищениях заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин и ряд коммерсантов. Последним коррупционным путем якобы достались 26 контрактов на сумму 924,8 млн руб., а построенные ими объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности, пишет "Ъ".

В июне Зайнуллин был арестован на два месяца. Вместе с ним задержаны два коммерсанта. Позже следствие предъявило Зайнуллину обвинение в хищении бюджетных средств в составе группы в особо крупном размере.