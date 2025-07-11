Двум диверсантам в Брянской области взрывчатку и оружие доставляли украинские дроны

ФСБ сообщила о задержании двух диверсантов. По версии спецслужбы, они выполняли задания в Брянской и соседних с ней областях, направленные на ведение разведывательно-подрывной деятельности.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанные мужчины забирали доставленные украинскими дронами взрывчатку и оружие, изготавливали бомбы для дальнейшего их применения в деятельности террористического характера. Также они фотографировали и снимали на видео объекты министерства обороны, заявили в ведомстве.

Задержанные дали признательные показания. Было возбуждено уголовное дело о государственной измене.