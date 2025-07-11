Тюменские десантники-пожарные уже второй месяц работают в лесах Бурятии

Тюменские десантники-пожарные уже второй месяц работают в лесах Бурятии – помогают бороться с природными пожарами, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор с начала июня 50 специалистов Уватского и Тобольского авиаотделений Тюменской авиабазы задействованы в ликвидации очагов возгорания в охваченной огнём республике.

За это время тюменские специалисты участвовали в тушении 15 лесных пожаров общей площадью почти десять тысяч гектаров. Сейчас они продолжают борьбу с огнём на четырёх пожарах площадью свыше трёх тысяч гектаров.

Обстановка в Бурятии по-прежнему сложная. Усугубляют ситуацию жара, сильный ветер, дефицит осадков. Пожары бушуют в трудной гористой местности. Технике туда не добраться, так что огнеборцам приходится прокладывать минерализованные полосы вручную, при этом под ногами у спасателей сплошные камни, орудовать лопатами тяжело.

"А недавно случилось опасное происшествие. Пожарные-десантники рассказали, что к ним в лагерь наведался медведь. Косолапый пытался найти чем поживиться. Парни не растерялись и начали шуметь – кричали, завели бензопилу. Так и отогнали непрошеного гостя. Горжусь нашими лесными пожарными! Желаю им удачи, сил и поскорее вернуться домой", - заявил губернатор Моор.