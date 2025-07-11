Небезопасные "панельки" могут включить в программу реновации в Москве

Московские власти подумывают над тем, чтобы включить девяти и двенадцатиэтажные "панельки" в программу реновации. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с точки зрения безопасности такие, казалось бы, более современные дома могут быть более уязвимы, чем "хрущевки".

"Представить, что пятиэтажка рухнет, очень сложно. Там просто жить невозможно. Но по крайней мере она будет стоять. А двенадцатиэтажный панельный дом — это немножко другая история, это уже связано с безопасностью конструкции и так далее. Поэтому, конечно, мы будем думать над тем, чтобы работать и с этой категорией домов", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Программа реновации была запущена в Москве в 2017 году. Предполагается, что в ходе реновации будут сноситься ветхие пятиэтажки, их жителей будут переселять в новые квартиры в пределах того же района. В программу было включено более 5,1 тыс. домов, 1,2 тыс. уже расселены или находятся в процессе расселения. Снесено 630 домов.