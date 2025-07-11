Екатеринбуржцам вернут разницу при оплате проезда во время неработающей СБП

Жителям Екатеринбурга, которые вчера не смогли воспользоваться скидкой на проезд в 29 рублей, вернут переплаченные средства уже в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Напомним, что вчера ближе к вечеру оплата проезда через СБП была временно недоступна. По данным канала, проблема возникла на стороне НСПК. Из-за этого около 8,3 тыс. пассажиров были вынуждены заплатить полную стоимость в 33 рубля.

Екатеринбуржцев поспешили успокоить, что акцию никто не отменял, и пользоваться скидкой можно будет до конца 2025 года.

Напомним также, что вчера пассажиры автобуса №57 подрались с кондуктором. Причиной стала невозможность оплатить проезд через QR-код. Когда на проблему указали кондуктору, тот якобы стал агрессивно себя вести. Судя по видео, он первый ударил пассажира, за что тот накинулся на него с кулаками.