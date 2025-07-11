"Ждите больших сюрпризов": Лавров высказался о разговоре с Рубио

Глава российского МИДа Сергей Лавров не стал раскрывать подробности о своем разговоре с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре.

"Я хочу ответить словами Дональда Трампа: Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов", - так Лавров прокомментировал вопросы журналистов по поводу "нового подхода" к решению украинского конфликта, который он [Лавров] предложил Рубио. О таком предложении накануне сообщил сам госсекретарь США. От раскрытия подробностей он также отказался.

"Есть вещи, которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", - добавил Лавров.

Кроме того, в разговоре с Рубио Лавров процитировал выжимки из цитат Зеленского и других украинских политиков о необходимости "уничтожать русню", сообщил глава МИД РФ.