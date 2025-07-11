ГК "КОРТРОС" представила на "ИННОПРОМе" четыре проекта, новые энергоэффективные технологии и первого в России робота-консьержа

ГК "КОРТРОС" презентовала гостям международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", которая прошла в Екатеринбурге 7-10 июля, деловой квартал в Перми, бизнес-центр в Екатеринбурге, жилую застройку на острове Октябрьский в Калининграде и многофункциональный санаторно-гостиничный комплекс в Светлогорске. На стенде также были представлены образцы фасадных солнечных панелей, для продвижения которых девелопер совместно с "Хевел" создали компанию "Зеленый город". Посетителей встречал робот-консьерж Арди.

Андроид от ГК "КОРТРОС" приветствовал гостей и беседовал с ними. Робот общался, деликатно отвечая на вопросы, в т. ч. о выставке, о ГК "КОРТРОС" и о проектах компании. Коммуникацию с собеседниками Арди ведет по разным сценариям. Робот может распознавать лица, поэтому запоминает тех, с кем ему довелось поговорить хотя бы однажды.

"Традиционно на форумах такого масштаба важной темой является развитие цифровизации разных отраслей, а также внедрения технологий искусственного интеллекта. Мы рады, что имеем к этому непосредственное отношение и вместе с нашими партнерами повышаем уровень технологического оснащения наших жилых комплексов. Напомню, что после окончания Форума Арди вернется в центральное лобби квартала HEADLINER, где продолжит общаться с жителями, арендаторами коммерческой инфраструктуры, доставщиками, представителями управляющей компании и другими посетителями", — отметил Станислав Киселев, генеральный директор ГК "КОРТРОС".

Одной из главных премьер форума от ГК "КОРТРОС" стал деловой квартал "Пермь-Сити", который расположится на участке почти в 2,6 га в проекте КРТ "Дом культуры железнодорожников". На площадке проектируются RnD технопарк, офисы и гостиница. Общая площадь объектов — более 57,8 тыс. кв. м.

В Екатеринбурге девелопер планирует построить бизнес-центр на 31,45 тыс. кв. м в рамках самого крупного в России и Европе проекта комплексного освоения территории — "Академический". Архитектурная концепция бизнес-центра разработана французским бюро Valode & Pistre, авторами всей концепции застройки района Академический.

В проекте комплексной застройки в Калининграде — 7 га на острове Октябрьский, запланировано жилье объемом более 114 тыс. кв. м, апартаменты площадью 10 тыс. кв. м и два многофункциональных комплекса свыше 41 тыс. кв. м с гостиницей, офисами и коммерческими помещениями.

В Калининградской области идет разработка проекта санаторно-гостиничного комплекса в Светлогорске — на первой береговой линии Балтийского моря. На участке в 30,6 га запланирована малоэтажная жилая застройка, санаторий с современными лечебно-оздоровительными методиками, гостиницы и гостиничные апартаменты в концепции семейного отдыха. Общая площадь комплекса составит 30 тыс. кв. м. Проект создаст более 500 рабочих мест для города.

Наряду с новыми проектами посетители форума могли оценить новшество, которое компании "КОРТРОС" и "Хевел" планируют совместно продвигать на рынке строительных технологий — энергогенерирующие солнечные фасады зданий на основе фотоэлектрических модулей. Отечественную разработку можно интегрировать в фасадные системы жилых и офисных зданий. Они вырабатывают электроэнергию непосредственно в точке ее потребления, снижая зависимость строительных объектов от внешних сетей. Технология позволяет собирать прямой и рассеянный солнечный свет, что увеличивает эффективность модулей.