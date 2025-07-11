В Югре полиция отстранила от управления нетрезвого водителя междугороднего автобуса с пассажирами

На 204 километре трассы Сургут - Нижневартовск сотрудники ГИБДД остановили междугородний автобус с 30 пассажирами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Югры.

Полицейские установили, что перед рейсом транспорт должным образом не проверили. Но главное — 34-летний водитель был пьян. Тестер показал 0,514 мг/л алкоголя в выдохе — это почти в два раза больше допустимой нормы.

Теперь мужчине грозит штраф 50 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Автобус отправили на штрафстоянку, а пассажиров пересадили на другой рейс.