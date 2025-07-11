После драки подростков с кондуктором автобуса в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Драка подростков с кондуктором автобуса в Екатеринбурге привела к возбуждению уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В отношении кого будет расследоваться дело - кондуктора, который, по словам пассажиров, оскорблял их и, судя по видео, первый нанес пощечину, или в отношении самого пассажира, который накинулся на сотрудника Гортранса в ответ, пока неизвестно.

Ранее друг парня, который вступил в драку с кондуктором, рассказал подробности инцидента.