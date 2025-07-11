Томская область на площадке Российско-китайского ЭКСПО-2025 представила свой потенциал

Экономический и инвестиционный потенциал Томской области был представлен на Российско-китайском межрегиональном форуме в Екатеринбурге. Заместитель губернатора Томской области Василий Потёмкин в своем выступлении поделился с участниками мероприятия успешным опытом работы с китайскими партнёрами.

Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству стал ключевым событием деловой программы Российско-китайского ЭКСПО, в котором участвовали представители бизнеса, общественных организаций и органов власти двух стран.Российско-китайское ЭКСПО — ключевое выставочное мероприятие в деловой повестке России и Китая. Экспозиция партнёров из КНР занимает 10 тысяч квадратных метров. Здесь разместились свыше 300 китайских компаний из 18 провинций и городов.

Пленарное заседание форума открывали замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Василий Потёмкин, выступая перед участниками форума, подчеркнул, что Томская область сумела выстроить многолетние партнерские связи с провинциями Ляонин, Шаньдун и Цзянсу.

«В прошлом году делегация Томской области приняла участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Ляонине. В результате начали работу с Шэньянской комплексной бондовой зоной и Российско-китайским индустриальным парком торгово-экономического развития. Недавно томская Особая экономическая зона подписала с ними соглашение. Для наших экспортеров это реальный способ сократить расходы на логистику, и удобный канал выхода на рынок Северо-Восточного Китая», — рассказал заместитель главы региона.

Он также сообщил, что в сентябре 2025 года Томская область представит свой потенциал на Международной выставке продуктов питания и напитков SIAL Шэньчжень.

«Российская пищевая продукция сегодня высоко востребована на китайском рынке, и томские производители успели «сесть в этот поезд». Сейчас активно поставляем продукцию из дикоросов. Это разнообразные снэки, шоколад, конфеты с кедровым орехом и дикорастущей ягодой, соки, джемы, мороженое, ягодное вино, биологически активные добавки. Спросом в Китае также пользуются рапсовое масло и зерновые культуры, выращиваемые в регионе, — рассказал Василий Потёмкин.