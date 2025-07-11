В Екатеринбурге пьяный водитель без прав устроил ДТП с пятью автомобилями

В Екатеринбурге пьяный водитель Infiniti устроил ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Авария произошла 11 июля в 00.25 на улице Щербакова, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель 1995 г.р., двигаясь со стороны Объездной дороги, врезался в Renault под управлением мужчины 1988 г.р., ожидавшего разрешающего сигнала светофора перед перекрестком. Это привело к повреждению еще трех машин: Infiniti под управлением женщины 1990 г.р., Kia - женщина 1998 г.р. и Omoda - мужчина 1999 г.р.

Водителя и пассажира Renault - девушку 2003 г.р. - с травмами доставили в больницу.

На месте госавтоинспекторы выяснили, что виновник ДТП не только был пьян (1,065 мг/л в выдыхаемом воздухе), но и сел за руль после лишения водительских прав. Вдобавок ко всему, автомобиль не зарегистрирован и не вписан в полис ОСАГО. В связи с этим, в отношении екатеринбуржца составлены материалы по ст. 12.7, 12.37 и 12.1 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция обращает особое внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.