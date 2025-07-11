Венгрия выразила протест Киеву за убийство венгра при мобилизации на Закарпатье

Венгрия вызвала украинского посла из-за гибели мобилизованного на Закарпатье своего гражданина 45-летнего Йожефа Шебештьена, у которого было двойное гражданство - Украины и Венгрии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Левенте Мадьяр.

Он отмечает, что украинские военкомы избили венгра на призывном пункте. Вскоре он умер от полученных травм. Украинские бандиты избивали человека железными прутьями. А членам семьи сказали, что с ним все в порядке. В результате - смерть за то, что венгр не хотел воевать, подчеркнул Мадьяр.

"Такое не должно происходить в Европе. Официальные лица страны, которая стремится к вступлению в ЕС, не могут забивать людей до смерти железными прутьями только за отказ от участия в боевых действиях", - подчеркнул госсекретарь МИД Венгрии Петер Стараи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку семье убитого. Недавно он сказал, что венгры не хотят воевать за Украину.

Закарпатье было присоединено к УССР в 1945 году, в этом регионе проживает много этнических венгров - официально около 12% всего населения. После 1992 года началось давление с целью их украинизации, что неоднократно было причиной обострения отношений между Будапештом и Киевом.