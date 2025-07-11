Трамп заявил, что разочарован в России

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании в России.

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель; думаю, что я сделаю крупное заявление по России в понедельник [4 июля]", — сказал Трамп в эфире NBC News.

Неизвестно, стало ли "разочарование" следствием того, что сообщил Трампу госсекретарь Марко Рубио по итогам встречи с Сергеем Лавровым или нет. Рубио после встречи с российским коллегой заявил, что Лавров предложил некий "новый подход" к решению украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп впервые с момента вступления в должность одобрил выделение Украине пакета военной помощи – на $300 млн. Также президент США готов поддержать законопроект, который подразумевает санкции для стран, покупающих энергоносители у России (в частности, в отношении таких государств могут быть введены ввозные пошлины в 500%).