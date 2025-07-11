За ночь над Россией сбито 155 украинских беспилотников

В ночь на 11 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Треть из них (53) перехватили над территорией Курской области.

Также беспилотники сбиты над Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской областями. Над "территорией московского региона" сбито 11 беспилотников. Также были сбиты БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря, над Липецкой, Ростовской и Калужской областями.