11 Июля 2025
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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Регионы РФ потратили на закупку неэффективных лекарств 10 млрд рублей

В России в прошлом году потратили 16,2 млрд руб. на закупку лекарств, которые не входят в клинические рекомендации по лечению заболеваний.

По данным компании "Б3-Мед", около 10 млрд из этих средств — это, например, гомеопатические средства, БАДы и фитотерапевтические средства. Для пациентов с нейроэндокринными опухолями субъекты приобретали цветы, листья и экстракты березы, зверобоя, пижмы и расторопши. Для лечения рака носоглотки — аир, арнику, кору дуба, перечную мяту, пихту, ромашку, шалфей и валериану.

Более 4 млрд руб. регионы потратили на лекарства для терапии редких генетических заболеваний и около 2 млрд руб. — на различные аллергены. Больше всего лекарственных средств, которых нет в клинических рекомендациях, закупили в Якутии, Удмуртии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане, а также в Архангельской и Ленинградской областях, Ставропольском и Красноярском краях, на Чукотке.

Как заявил Основатель "Б3-Мед" Евгений Коровин, в настоящее время нет строгого регламента, который ограничивает закупку препаратов, не входящих в клинические рекомендации. Эти закупки привлекают внимание, так как вместо эффективной терапии бюджетные деньги тратятся на лекарства, которые мало изучены и могут причинить вред здоровью пациента. Логичнее направлять деньги на закупку проверенных препаратов, сообщают "Известия".

Ранее Всероссийский союз пациентов направил главе кабмина России Михаилу Мишустину письмо, в котором подверг критике работу комиссии Минздрава по формированию перечней лекарств и минимального ассортимента препаратов, которые нужны для оказания медицинской помощи.

Теги: лекарства, медицина, здравоохранение


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