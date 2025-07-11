Приостановлены ремонт и модернизация крейсера "Адмирал Кузнецов"

Минобороны России может отказаться от восстановления тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Сейчас его ремонт и модернизация приостановлены. В ближайшее время представители ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации примут решение о судьбе судна. По словам экспертов, морально и физически авианосец могут списать и отправить на утилизацию. Как заявил бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, прекращение ремонта будет правильным. Он считает, что авианосец — это уходящая эпоха и они России не нужны. Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации.

Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник указал, авианосцы необходимы российскому флоту для авиаподдержки в дальних походах. По его словам, сменить "Адмирала Кузнецова", которому 40 лет, должен другой корабль.

"Адмирал Кузнецов" модернизируют с 2017 года, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в 2018 году затонул самый большой в стране плавучий док, повредив корпус корабля. 12 декабря 2019 года на крейсере, который стоял на ремонте в доках Мурманска, произошел пожар. При тушении продуктами горения отравились 10 военных. В декабре 2022 года в ходе ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание. Крейсер находился на заводе "Звездочка" в Мурманске. В 2024 году на военном корабле был предотвращен теракт.