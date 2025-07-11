В Москве не планируется вводить запрет для движения электросамокатов по тротуарам

В Москве введение полного запрета на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам может привести к росту дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Как сообщила пресс-службе столичного департамента транспорта, контролировать соблюдение такого запрета почти невозможно. Так в дептрансе отреагировали на предложение сенатора Артема Шейкина, который обратился в департамент с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения электросамокатов и других СИМ на узких тротуарах и оживленных московских улицах.

В ведомстве считают, что электросамокаты - важная часть городской транспортной системы, которая позволяют жителям совершать мультимодальные поездки. Ежегодно в Москве совершаются свыше 60 млн поездок на электросамокатах, из них 85% поездок осуществляются с транспортной целью.

Отмечается, что за 3,5 месяца заблокировали 32 тыс. аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту. В городе действуют 350 медленных зон, где самокаты аренды автоматически замедляются до 5-15 километров в час.

В пресс-службе отметили, что, согласно действующим правилам дорожного движения, велосипедистам следует двигаться по велоинфраструктуре, а в случае ее отсутствия - по правому краю проезжей части. Езда велосипедистов по тротуару - нарушение приоритетности движения, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Москве число ДТП с электросамокатами снизилось почти на 60%.