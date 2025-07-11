11 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Каждый третий россиянин не может покупать себе нужные лекарства

Около 75% россиян заявили, что почувствовали в 2024 году существенный рост стоимости лекарств.

Таковы результаты опроса Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Он провел мониторинг доступности лекарственных средств. Каждый третий россиянин не может покупать себе нужные лекарства. В половине случаев это происходит из-за нехватки денег. Другая причина — отсутствие препарата в продаже. Если раньше эта причина была основной, то сейчас дефицит препаратов постепенно уходит, а экономические факторы выходят вперед.

Наиболее уязвимыми оказались семьи с низким доходом, которые получают до 15 тыс. руб. на человека. Чаще всего рост цен на лекарства отмечали женщины, пожилые люди и жители сельских районов. При этом для граждан со средними доходами (15 000-35 000 рублей на человека) и относительно высокими доходами (более 35 тыс. руб. на человека) недостаток средств тоже оказался преградой: для тех и других отказы от покупки лекарств по финансовым причинам составили 56% и 30% соответственно.

Как заявила сопредседатель Всероссийского союза пациентов Яна Власова, доступность лекарств — проблема системная, особенно для людей с хроническими заболеваниями, что критично для пожилых людей и малообеспеченных семей.

Авторы доклада указали, что в 2025 году рост цен на лекарства продолжится, и недоступность препаратов по финансовым причинам будет только возрастать, сообщает Forbes.

Ранее Всероссийский союз пациентов направил главе кабмина России Михаилу Мишустину письмо, в котором подверг критике работу комиссии Минздрава по формированию перечней лекарств и минимального ассортимента препаратов, которые нужны для оказания медицинской помощи.

Теги: лекарства, здравоохранение, соцопрос


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